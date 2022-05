Diamantna Kraševca Vika in Pepi

Pred desetimi leti sta si v istih prostorih izmenjala poročna prstana ob zlati poroki, letos pa sta spet stopila na sežansko županstvo, kjer ju je v krogu najbližjih svojcev sprejel sežanski župan David Škabar in jima čestital ob diamantni poroki.

Poudaril je, da je trden zakon odvisen od dveh stvari: da pravi človek najde pravega človeka in da jima je sreča mila, kajti tako je lahko njuna skupna pot lepa, srečna in polna nepozabnih trenutkov. Ljubezen, razumevanje in življenjska moč so slavljenca pripeljali do častitljivih skupnih 60 let zakonske zveze. To je še poseben dar, saj ni vsakomur dano, da v spokojnosti dočaka diamantno poroko.

Nadvse sta se razveselila knjige sežanskega avtorja Janka Kastelica z naslovom Sežana, ljudje in kraj skozi čas, ki jima jo je poklonil župan. Spomine na poroko pred 60 leti pa so zbrani obujali Pri Francinovih v Avberju, kjer so imeli tudi poročno in zlatoporočno slavje. Vika, ki je delala v podjetju Iskra v Sežani, je bila nadvse športno aktivna, predvsem na področju strelstva, za neprecenljivo delo v gasilskih vrstah pa je prejela najvišje priznanje Gasilske zveze Slovenije, priznanje Matevža Haceta.

Ne gre zanemariti njenega predanega dela tajnice sežanske krajevne skupnosti. Pepi, ki ni bil samo občinski šofer in mehanik, je svoje aktivnosti v prostem času posvečal športnemu dirkanju in je bil desetletja slovenski prvak in tudi vicešampion v svoji kategoriji hitrostnega moticiklizma. Ljubi pa tudi morje in kraško mornarico. Tudi na tokratnem slavju je bil prisoten Dušan Ambrožič, ki jih je pred 60 leti na poroki vozil s fiatom balillo. Vika in Pepi pa sta že dolgoletna naročnika Slovenskih novic in jih z velikim veseljem prebirata.