Dežmanu na vrata potrkala posebna kurirka: v pošiljki je bila odpoved

Jože Dežman, nekdanji direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije, je, kot je sporočil, v torek prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi. Dežman je bil po ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije prezaposlen v omenjeni muzej, je pa pozneje prejel odredbo o neprihajanju na delo.

Kot je zapisal Dežman, mu je bila »po posebni kurirki vročena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti«.

Prejemal direktorsko plačo, a dela ni opravljal

Še v torek zjutraj je Dežman sporočil, da odločbe o odpustu še nima, le odredbo o neprihajanju na delo. »Torej ne smem delati, prejemam pa direktorsko plačo. Postopanje z mano sodi v kategorijo izbrisa. Ne prejemam nobenih muzejskih obvestil, nisem vabljen na noben sestanek, vzeta mi je bila volilna pravica itd,« je zapisal.

Kot je še zapisal, je »zaradi nezakonitega sprejemanja sistematizacije« tudi na inšpektorat za delo poslal zahtevo za urgentni inšpekcijski nadzor pri Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Obenem je izrazil bojazen, da »bodo v programu za leto 2023 cenzurirali razstavo o odkritju 3450 umorjenih v breznu pod Macesnovo gorico«.

Na spletni Demokraciji je Dežman zapisal, da je v »roke dobil le dva obrazca«, da je bil »tam okoli 20. februarja odjavljen iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in prijavljen v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije«, nato je dobil odredbo o neprihajanju na delo z dne 22. marca.

Vložil je tožbo

Vlada je sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na podlagi katerega se javni zavod Muzej novejše zgodovine Slovenije in javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve združita v javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, sprejela 19. januarja.

Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je bil nato 13. februarja vpisan v sodni register. S tem je prišlo do združitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v nov javni zavod, oba predhodna muzeja pa sta s tem prenehala obstajati kot samostojna javna zavoda.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za v.d. direktorice Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala Natašo Robežnik.

Dežman je, kot je zapisal na spletni Demokraciji, na Okrožno sodišče v Ljubljani 20. februarja tudi vložil tožbo na ničnost izbrisov/vpisa v sodni register. Že napoved združitve muzejev in ustanovitev novega muzeja sta sicer naletela na negativen odziv pri delu javnosti in politike.