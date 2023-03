To je Dežman poslal ministrici Vrečko po odpovedi zaposlitve zaradi nesposobnosti

»Kako je možno, da se, glede na včerajšnje zmedeno govorjenje, ministrica za kulturo in v.d. direktorice Muzeja novejše in sodobne zgodovine (MuZXXI) ne moreta dogovoriti, da bi javnosti enotno povedali, kaj sta storili z mano in zakaj. A pustimo to, o tem se bomo imeli še čas pogovarjati.

Bolj nerodno je, da polomijo z MuZXXI ministrica skuša zamegliti z napovedjo reforme slovenskega muzejstva. To je napoved, povsem enaka drugim napovedim te vlade. Ustanovi se strateški svet, potem se najavi reforma in potem se ustanovi še kak svet in najavi se še kaka reforma ...

V takih slavnih reformah se je skozi desetletja zvrstilo že kar nekaj ministrov in še več muzealcev. Pred nekaj desetletji sem bil tudi sam med njimi. In zgodba o napovedani reformi je vedno nasedla na omrežju interesov, ki je razmeroma stabilno.

Zato je bolje, da ministričino reformo kar odmislimo in pogledamo v realnosti. Tu bi ministrica lahko končno pojasnila, kaj bo z investicijama v Prirodoslovni in Tehnični muzej.

Pripenjam svoje besedilo iz Demokracije, v katerem postavljam/ponavljam nekaj vprašanj, na katera ne iz MK ne iz MuZXXI ne odgovarjajo. Pa bi bilo bolje, da bi odgovorili nanj kot si nadevali cesarska nova oblačila najnovejše muzejske reforme.

Naj jih povzamem:

1. Ali bo ustanovno premoženje Muzeja slovenske osamosvojitve (MSO) dobil MuZXXI?

2. Če MuzXXI ne bo dobil ustanovnega premoženja MSO, kaj bo dobil namesto (finance, pisarniške, razstavne, depojske prostore)?

3. Kdaj bo sprejeta in javno objavljena nova sistematizacija delovnih mest v MuZXXI in kje bodo pisarne zaposlenih iz MSO v Cekinovem gradu?

4. Kdaj bo sprejet program MuZXXI za 2023?

5. Ali bo razstava o odkritju 3450 umorjenih v breznu pod Macesnovo gorico cenzurirana ali bo ostala v programu MuZXXI za leto 2023?

6. Kakšno bo novo ime MuZXXI glede na to, da je v MuZXXI že potekalo glasovanje o njem.

7. Zakaj ste me zaposlili v MuZXXI, obenem so me odrezali od vseh hišnih obvestil, zakaj me niso vabili na sestanke, zakaj so mi vzeli volilno pravico?«