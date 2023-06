Deželak je na dobrodelni poti po Sloveniji za otroke zbral več kot milijon evrov

V letošnji, 9. dobrodelni akciji je radijski voditelj Miha Deželak kot glavni junak akcije med desetdnevno vožnjo s kvadrociklom po Sloveniji zbral 1.044.829,69 evra. Denar bo kot vsako leto v celoti namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin, ki bodo na ta račun poleti uživali na počitnicah.

Po desetih dneh in skoraj 700 prevoženih kilometrih dobrodelnega kolesarjenja po Sloveniji je Deželak ob 17. uri s svojim kvadrociklom in spremljevalno ekipo prikolesaril na cilj na Debeli rtič. Tudi letos je bila v ospredju akcije dobrodelnost, saj je Deželak s spremljevalno ekipo ob poti zbiral dobrodelne prispevke s pomočjo poslušalcev. V letošnji akciji so skupaj s poslušalci zbrali rekordih 1.044.829,69 evra, ki bodo namenjeni za počitnice otrok iz ekonomsko šibkih družin.

Deželak Junak

»Letošnja akcija je bila ekstremna, razburljiva in ljubezniva! Najtežja stvar je bil dež, dež in še enkrat dež, najlažja stvar pa je bila Strma reber. Za deseto akcijo Deželak Junak bi rad, da se ne neha, da gremo tudi naslednjič na pot, da naredimo nekaj lepega za naše otročke, hočem it dalje! Je težko, ampak jaz imam rad to ekipo, zvija me, ampak se vedno poberem. Vztrajaš, tudi ko je najtežje, samo greš, za otročke greš,« je ob zaključku akcije za oddajo 24ur dejal Deželak.

Deželak se je na dobrodelno pot odpravil že devetič zapored. Prvič je v sklopu akcije Deželak Junak denar za letovanje otrok iz socialno šibkih družin zbiral že leta 2015, ko so s poslušalci zbrali nekaj manj kot 42.500 evrov. Lansko leto so v okviru akcije zbrali 924.116 evrov.

