Dež pregnal žetev, peli in plesali do jutra (FOTO)

Poleg kolin in trgatve je žetev oziroma spravilo krušnega žita gotovo največji družinski praznik na podeželju. Ne tako davno je bilo pšenično klasje zlato, saj je dobra žetev pomenila preživetje družine. Veliko zadovoljstvo je bilo, če je bilo dovolj zrnja za mlin in seme za naslednjo setev.

Kruh je v marsikateri družini še vedno velika vrednota, zlasti ob zadnjih krizah in podražitvah. Pri nas so se ob zares garaškem delu znali kmetje po žetvi tudi poveseliti, čeprav marsikateri v zadnjem času nima posebnega razloga za veselje, tudi če je letina dobra. No, da ne bi stara kmečka opravila utonila v pozabo, skrbijo številna društva na podeželju, ki pripravljajo najrazličnejše etnološko obarvane prireditve, s katerimi poskušajo ohranjati stare običaje, tudi pospravljanje krušnega žita s polja v kaščo, obenem na ta način prenašajo tradicijo na mlajše rodove.

Praznik žetve, plesa in petja

Za to že vrsto let skrbi tudi Kulturno-umetniško društvo (KUD) Petőfi Sándor Domanjševci, ki je minuli konec tedna v sodelovanju z občino Šalovci in Madžarsko narodno samoupravno skupnostjo (MNSS) občine Šalovci in PGD Domanjševci pripravilo tradicionalno etnološko prireditev Praznik žetve, plesa in petja.

Žal jim je nekoliko ponagajal dež, a niso bili hudi, saj ga kmetje močno potrebujejo, zaradi tega je izpadel en člen, in sicer žetev, a tudi z nekoliko okrnjeno prireditvijo so bili organizatorji in tudi obiskovalci zadovoljni, saj ni manjkalo drugih dveh, torej pesmi in plesa, družili so se seveda ob dobri domači hrani in kapljici. Spekli so celo vola na ražnju, kar je šlo mnogim še posebno v slast.

Sicer pa niti spravila žita niso v celoti umaknili iz programa, pripravili so prikaz mlatitve na tradicionalen način, s konjsko vprego, ki je tudi letos potekala ob etnografskem muzeju v Domanjševcih, tam so si obiskovalci lahko ogledali tudi nekatere stroje in opremo, povezano s preteklostjo. Posebnost celodnevne prireditve je vsekakor nastop domačih otrok iz Domanjševcev, ki so na dramskem taboru pripravili zanimivo igrico in jo uspešno odigrali pred obiskovalci.

Povezana vas

Po pozdravnem nagovoru predsednika MNSS občine Šalovci Dušana Orbana in nastopu otrok so se v kulturnem programu predstavile številne folklorne skupine, pevci in glasbene skupine iz Slovenije in Madžarske. Zvečer je bil najprej koncert Pétra Pála, v nadaljevanju pa vse do zgodnjih jutranjih ur še zabava s skupino Skok, kar je pritegnilo veliko obiskovalcev ne le iz Domanjševcev, temveč tudi s širšega območja goričke pokrajine.

«Naša prireditev Praznik žetve, plesa in petja nam vsem, zlasti domačinom iz teh vasi, veliko pomeni. Ker gre za tradicionalno prireditev, ne preseneča, da se domačini dalj časa pripravljajo na dogajanje, ki se odvija na dvorišču etnografske hiše – domanjševske domačije. Žetev je nekoč na vasi veljala za velik praznik. Šlo je za medsebojno pomoč, ki je hkrati povezovala celotno vas. In ta lepi stari običaj poskušamo na takšen način ohraniti tudi mi. Letos nam je malo ponagajalo vreme, a kljub temu smo zadovoljni s tem, kar smo lahko prikazali in pokazali,« nam je povedala Elizabeta Bojnec, vodja projekta, Orban pa je navdušen nad obiskom. »Čeprav je že zjutraj močno deževalo in tudi čez dan ni šlo brez dežja, se je zbralo presenetljivo veliko obiskovalcev in so kljub vsemu lahko uživali.«