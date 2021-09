Dež ni ustavil bosonogih pohodnikov (FOTO)

Takole so se razgibali. Fotografije: Boris Kovačič

Slabo vreme jih ni ustavilo.

Gorenjcev je bilo za cel avtobus.

Glasbi zapisana zakonca Derenda

Znani glasbenik, rojen Pišečan, znan po svojem zdravem življenjskem slogu, je letos organiziral že sedmi bosonogi pohod na Sv. Vid, hrib nad Čatežem ob Savi, do koder iz Brežic, kjer je bila izhodiščna točka, do cerkvice vodi štiri kilometre dolga pot, ki poteka večinoma po gozdu. A vreme se je v zadnjih dneh avgusta obrnilo na glavo, temperature so strmoglavile, povrhu je minulo nedeljo deževalo. Zares nič kaj dobra popotnica torej za vse ljubitelje bosonoge hoje, ki pa jim vreme vendarle ni moglo do živega.»To je dogodek, ki terja le nekaj poguma pa veliko dobre volje,« je dejal Ogorevc, ki se vsako leto posveti slehernemu bosonogemu pohodniku posebej in udeležencem lastnoročno zmasira in namaže podplate. A letos je imel nekaj manj dela kot običajno. »Priznam, da sem pohodnikom svetoval, naj se, da bi se izognili morebitnim poškodbam, do Sv. Vida raje odpravijo v športnih copatih. Ne nazadnje tako hladno, kot je bilo letos, še ni bilo. Povrhu je bila pot zaradi dežja tudi spolzka in je precej drselo. A so se eni kljub vsemu odločili, da gredo bosi, tako kot tudi jaz,« nam je povedal Ogorevc, ki je dan pred napovedanim pohodom s puhalnikom tudi očistil celotno pot.Pohodnikov je bilo nekaj manj, ne le zaradi vremena, temveč tudi epidemioloških razmer, ki se pri nas znova slabšajo. A to ni skazilo dobre volje. Pravzaprav so se usta mnogim raztegnila v širok nasmeh, ko so na startu zagledali, ki se je letos prvič pridružil. Najbolj pa so bili vsi nagrajeni na cilju, ko so pri cerkvici na Sv. Vidu zazvenele vesele Avsenikove in druge viže. »Tako kakovostnih izvajalcev slovenske narodno-zabavne glasbe (predvsem Avsenikove) na Sv. Vidu nad Čatežem še ni bilo. Nastopil je tako imenovani Bosonogi kvintet s pevcemain Borisom Kopitarjem. Meh klavirske harmonike je raztegnil Nušin mož, diatonično je seveda igral naš gostitelj Lojze Ogorevc, klarinet, trobento, kitaro, sicer član Slovenskih zvokov, bas kitaro pa,« nam je povedal domačin, eden od udeležencev pohoda, ki vsako leto poskrbi za fotografije.Viže Slovenija, od kod lepote tvoje, Tri planike in seveda Avsenikova Golica so torej razvedrile vse. »Res, kapo dol vsem. Še mene so presenetili, čeprav je bilo vreme res zelo neprijazno, se je ta dobra volja muzikantov razširila na vse,« misli strne Ogorevc, ki je vsem pohodnikom omogočil tudi, da so si brezplačno ogledali grad Brežice, mogočno utrdbo iz 16. stoletja. Med pohodniki je bil za avtobus Gorenjcev, združenih v Društvo bosonogcev. Čeprav je bosonogih pohodov po Sloveniji že veliko in so postali prava modna muha, pa je Lojze Ogorevc njihov oče in prvi, ki je z njimi oral ledino.