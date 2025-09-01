Dež ni pokvaril vzdušja, užival je tudi teflonski Karl

Na tradicionalnem prizorišču se je zbralo okoli 200 ljudi, ki so se pomerili v številnih športnih tekmovanjih in uživali v dobrem vzdušju med starimi in novimi prijatelji. Med udeleženci je bilo najti številne zanimive obraze. Dogodka so se med drugimi udeležili prvi trener naše teniške zvezde Katarine Srebotnik Jaroslav Vratislav, glasbeni urednik Dragan Bulič, novinar Bojan Požar, župana Janko Kos in Janko Kopušar, predsednik Zaupanja Karl Erjavec, gostje iz Srbije ter številni lokalni in slovenski podjetniki, gospodarstveniki in mnogi drugi. Popoldne je goste z glasbo z vinilnih plošč zabaval DJ Big Joco, zaključno prireditev pa je s pevskim nastopom popestrila Lara Krneža.

Tekmovanje v Street Racketu FOTO: GAJA GOLEŽ

Udeleženci so tekmovali v številnih športnih tekmovanjih, med katerimi je bilo glavno teniško tekmovanje dvojic, poleg tenisa pa so se gostje lahko pomerili v streljanju z računalniško simulacijo pod okriljem SD Mrož iz Velenja, v tekmovanju v golfu 'z enim udarcem najbližje zastavici' pod okriljem Golf kluba Velenje, novost pa je bilo tekmovanje v Street Racketu, ki ga je izpeljalo podjetje Sport Evo iz Velenja. Na igrišču za golf je slavil, v streljanju je bil najboljši, športna novost pa je bila najbolj na kožo pisana. Tudi letošnji dogodek je bil dobrodelen. Organizatorji so s pomočjo gostov zbrali 1200 evrov za VDC Saša OE Velenje. Ček z zapisanim zbranim dobrodelnim prispevkom je direktorici VDC Sašapodelil župan