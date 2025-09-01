Dež ni pokvaril vzdušja, užival je tudi teflonski Karl
Na tradicionalnem prizorišču se je zbralo okoli 200 ljudi, ki so se pomerili v številnih športnih tekmovanjih in uživali v dobrem vzdušju med starimi in novimi prijatelji. Med udeleženci je bilo najti številne zanimive obraze. Dogodka so se med drugimi udeležili prvi trener naše teniške zvezde Katarine Srebotnik Jaroslav Vratislav, glasbeni urednik Dragan Bulič, novinar Bojan Požar, župana Janko Kos in Janko Kopušar, predsednik Zaupanja Karl Erjavec, gostje iz Srbije ter številni lokalni in slovenski podjetniki, gospodarstveniki in mnogi drugi. Popoldne je goste z glasbo z vinilnih plošč zabaval DJ Big Joco, zaključno prireditev pa je s pevskim nastopom popestrila Lara Krneža.
