Dež bo večinoma prešel v sneg, tu ga lahko zapade do 5 centimetrov

Danes bo pretežno oblačno. V severnih krajih bo večinoma suho, padavine se bodo čez dan iznad zahodne pomikale nad vzhodno polovico Slovenije in na zahodu ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo, sprva bo možna tudi poledica. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo v vzhodni Sloveniji tudi po nižinah rahlo snežilo, a bodo padavine do jutra že večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod po nižinah lahko tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti

V četrtek in petek bo povečini sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, v Ljubljanski kotlini lahko večji del dneva.