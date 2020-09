Devet let je drsal na križarki

Treniral dolgih 20 let

Na Zlatem polju pridno trenirajo tudi dekleta.

Medtem ko je zunaj jesensko, na trenutke še skorajda poletno vreme, je v ledni dvorani na Zlatem polju že prava zima. Na ledeni ploskvi poleg nekaj sto (malih in malo starejših) hokejistov trenirajo tudi umetnostne drsalke. Ker imajo v Drsalnem klubu Kranj to sezono novega trenerja, ki je bil v ne tako oddaljeni preteklosti eden naših najboljših umetnostnih drsalcev, smo jih obiskali na treningu.Trener, desetkratni državni prvak in dvakratni udeleženec olimpijskih iger, se je Drsalnemu klubu Kranj pridružil pred kratkim. Trenirati je začel na domačih Jesenicah kot sedemletni fantič. V mestu rdečega prahu je bil eden redkih, ki so si na treningih zavezovali umetnostne drsalke – večina fantov je tam, kajpada, predana hokeju. Umetnostno drsanje je treniral dve desetletji, potem pa zaradi težav s hrbtom treninge za nekaj časa prekinil.»Kariero sem končal po olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru. Po končani karieri nekaj časa nisem hotel slišati za drsanje. A kaj hitro sem ugotovil, da potrebujem nastope, zato sem se za dve sezoni pridružil ekipi Holiday on Ice, ki po vsem svetu že 76 let pripravlja drsalne revije. Z njimi smo imeli revije po Evropi in Južni Ameriki. Ves čas smo bili na poti,« pravi.Po dveh sezonah z drsalci, vključenimi v ekipo Holiday on Ice, se je odločil, da se pridruži še ekipi, ki je na križarki ameriške ladijske družbe Royal Caribbean vsak večer zabavala goste s spektakularnimi revijami na ledu.»Na vsaki od večjih potniških ladij Royal Caribbean je ekipa desetih drsalcev. Na naši križarki sem bil devet let ice captain, ledeni kapitan, kar pomeni, da sem skrbel za ekipo drsalcev. Ko smo začeli snovati koreografije, je bil z nami koreograf, s katerim smo pripravili revijo na ledu. Nato sem sam skrbel za vse drsalce in imel v glavi vse njihove nastope, saj je bilo treba kdaj pa kdaj zamenjati člana ekipe in novega naučiti celoten drsalni program,« pojasni Urbas o tem, kakšno je delo drsalca na veliki potniški ladji.S križarko ene največjih ladijskih družb je v devetih letih preplul večji del sveta in videl Kitajsko, Avstralijo, Novo Zelandijo, prekrižaril je Evropo, se potepal po Karibih, bil v Avstraliji in na Aljaski. »Nazadnje smo bili na Karibih. Delo mi je bilo všeč tudi zato, ker sem imel ob postankih v pristaniščih dovolj časa za ogled krajev, v katere smo prispeli,« pravi sogovornik.Po končani karieri je mnogo razmišljal o tem, da bi znanje, ki ga je dobil kot drsalec, predal na nove generacije. »Dekleta v Drsalnem klubu Kranj so zelo pridna, hkrati pa ugotavljam, da bom imel kot trener zelo veliko dela. Dosti stvari moramo popraviti, treba bo trdo delati,« pravi po prvem mesecu v vlogi trenerja.Ravno te dni so v Drsalnem klubu Kranj zagnali nove začetne tečaje drsanja, zato v svoje vrste vabijo najmlajše, ki jih zanima ta čudoviti šport. »Začetni tečaji bodo dvakrat na teden potekali vsak vikend. V klub vpisujemo otroke od 4. leta starosti,« je ob koncu pogovora dodala, predsednica drsalnega kluba.