Detektivka bi morala obvestilo o pošiljki pustiti na vratih, v. d. generalnega direktorja RTV razrešili nezakonito

Delovno in socialno sodišče je z delno sodbo ugotovilo, da so Andreja Graha Whatmougha nezakonito razrešili z mesta v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in da je delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi prenehalo nezakonito, je Grah Whatmough objavil na družbenem omrežju X.

Detektivka bi moral obvestilo o pošiljki pustiti na vratih

Na sodbo je mogoča pritožba v roku 15 dni.

Iz delne sodbe, ki jo je objavil portal Spletni časopis, je razvidno, da je sodišče tako odločilo zaradi napačnega načina vročanja razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru. Sklep je Grahu Whatmoughu skušala vročiti detektivka, a ga na naslovu stalnega prebivališča ni bilo, saj je bil na letnem dopustu. Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da bi morala detektivka v tem primeru obvestilo o pošiljki pustiti na vratih ali drugem vidnem mestu, saj naslovnik ni imel poštnega nabiralnika, kar ni storila.

Sodišče je zaključilo, da mu listina ni bila vročena, ker se za dokumente, ki imajo resne posledice, zahteva osebna vročitev. RTVS se je sicer po neuspelem vročanju detektivke odločil za vročanje z javnim naznanilom, kar bi bilo po mnenju sodišča mogoče le v primerih, ko je stranka že seznanjena s tekom postopka.

Sklenili so, da je prišlo do procesne kršitve, saj Grah Whatmough ni imel možnosti zagovora pred razrešitvijo. Za postopek razrešitve je namreč pomembno to, da je Grah Whatmough s tem seznanjen in da ima možnost izjave o kršitvah.