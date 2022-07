Detektivi v Sloveniji: to največkrat od njih zahtevajo stranke

24. julija obeležujemo dan detektivske dejavnosti. Delo detektiva je bilo vedno pestro in raznoliko, danes pa presega vse okvirje, ki so že skoraj stereotipno zaznamovali poklic. Detektiv za uspešno delo združuje različna področja, povezuje pa jih z neskončno potrpljenja in razumevanja, so ob današnjem dnevu izpostavili pri Detektivski varnostni agenciji.

»Delo detektivov se je spremenilo skozi čas razvoja detektivske dejavnosti zaradi moderniziranja, vpeljave nove tehnologije, prav tako pa spoznavanje poteka in uporabe novih oziroma najnovejših tehnologij na področju dela detektivov in same detektivske dejavnosti,« je pojasnila direktorica Detektivsko varnostne agencije Bernarda Škrabar Damnjanović.

Dodala je, da se mora detektiv spoznati na ogromno na prvi pogled nepovezanih področij. Razvoj sodobnih tehnologij sledi potrebam strank, tako je tudi detektivska dejavnost postala mednarodna preiskovalna dejavnost, ki ne pozna omejujočih konceptov, kot so na primer nacionalne meje. Razvoj medmrežja in s tem povezanih odklonskih ravnanj je primoral detektive tako k širjenju svojih znanj na tem področju kot tudi v obsežno mednarodno sodelovanje.

Preverjajo tudi nezvestobo in iščejo pogrešane in skrite osebe

Stranke od detektivov potrebujejo različne storitve. V Detektivsko varnostni agenciji se osredotočajo na korporativno varnost in korporativno inteligenco. Opravljajo penetracijske teste, tako informacijskih kot tudi klasičnih varnostnih sistemov podjetij. Prav tako se intenzivno ukvarjajo z zmanjševanjem poslovnih izgub, ki so posledica notranjih tatvin in drugih notranjih deviantnih ravnanj. Prav tako skrbijo za klasične detektivske naloge, kot so testi s poligrafom, testi na prepovedane droge in alkohol, preverjanje bolniških odsotnosti, preverjanje skladnosti potnih stroškov in tudi nezvestobe.

Vse pogosteje opravljajo preiskave ob razvezah, poizvedbe o aktivnosti otrok, iščejo pogrešane ali skrite osebe, zbirajo dokaze o nasilju v družinah, opravljajo preiskave v povezavi s skrbništvo nad otroki, neplačevanju preživnine in še mnogo več. Poleg navedenega skrbijo tudi za varnostno tehniko, kot so videonadzorni in alarmni sistemi.