Desusovi poslanci dobili Janševo zagotovilo

Predstavniki poslanske skupine DeSUS so se danes sešli s predsednikom vlade Janezom Janšo. Kot je za STA dejal Franc Jurša, so od Janše dobili zagotovila, da se ne bo opredeljeval za eno ali drugo stran znotraj DeSUS, kjer se nekateri zavzemajo za odhod predsednice Aleksandre Pivec, drugi jo podpirajo.



V kabinetu predsednika vlade so srečanje za STA potrdili, pojasnili pa so le, da je bilo na njem govora o demografskem skladu. Vlada je namreč v četrtek sprejela odlok o ustanovitvi demografskega urada, ki ga bo po dogovoru v koaliciji vodil minister brez listnice iz kvote DeSUS.



Tudi Jurša je dejal, da so se na sestanku pogovarjali tudi o drugih aktualnih stvareh. Demografskega sklada sicer ni omenjal, glede urada za demografijo pa je pojasnil, da če Pivčeva misli, da ji ustanovitev, ki jo je v javnosti po četrtkovi seji vlade sama predstavila, koristi pri podpori v stranki, se moti. Po Jurševih besedah je Pivčeva sicer to piarovsko izkoristila, toda članov stranke s tem ne bo prepričala, »njej se očitajo druge stvari«.



Jurša sicer pričakuje, da bo ime kandidata za vodenje urada za demografijo usklajeno tudi s poslansko skupino, saj so poslanci tisti, ki o kandidatu glasujejo.

Vprašanje, ki ga naj reši stranka

Današnje srečanje je sicer po Jurševih besedah predlagal Janša, poslanci pa so nanj pristali. Na njem so se pogovorili tudi o aktualni situaciji v DeSUS, za katero je Janša ocenil, da vpliva tudi na situacijo znotraj koalicije, obenem pa povedal, da gre za vprašanje, ki ga mora rešiti stranka, je povzel vodja poslanske skupine. Po njegovih besedah so od predsednika želeli zagotovilo, da se ne bo opredeljeval do ene ali druge strani znotraj DeSUS, ki da so ga tudi dobili.



Poslanska skupina DeSUS je namreč po številnih očitkih v medijih zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji Pivčevo pozvala k odstopu, v nasprotnem primeru pa svetu stranke predlagala, da ji izreče nezaupnico. Pivčeva pozivu poslancev ni sledila, je pa dejala, da pričakuje, da bo kongres tisti, ki bo odločal o njeni nezaupnici, in ne svet, saj je kongres tudi tisti, ki jo je izvolil za predsednico.



Pravna mnenja o tem, ali lahko Pivčevi nezaupnico izreče tudi svet, ki je najvišji organ med kongresoma, se razlikujejo. »Dvajset pravnikov, dvajset različnih mnenj,« je bil v zvezi s tem slikovit Jurša. Poudaril je, da bodo na seji sveta sprejeli politični akt o nezaupnici. »Če nekomu ne zaupaš, to pomeni, da ta ne more več voditi stranke. Izpelje se kongres, formalno-pravno se razreši staro predsednico in izvoli novega. Temu se ne bomo mogli izogniti,« je prepričan vodja poslanske skupine DeSUS.



V primeru, da predlog poslancev o nezaupnici Pivčevi ne bo sprejet, to po Jurševih besedah pomeni, da bo izkazana nezaupnica poslanski skupini. Na vprašanje, ali to pomeni, da je razkol v stranki neizbežen, je odgovoril, da temu ne bi rekel tako. V stranko je po njegovi besedah sicer v kratkem prišlo nekaj oseb, ki so imele tudi osebne ambicije. »Tisti, ki smo v stranki že nekaj let, pa je ne bomo zapustili, razen če bomo v to prisiljeni,« je dejal in pojasnil, da sodelovanja za aktualno predsednico v prihodnje ne vidijo.



O vprašanju obstoja v koaliciji se bo po njegovih zagotovilih za zdaj niso pogovarjali. »To se bomo pogovarjali, ko bo znan izid seje sveta stranke,« je napovedal. Na torkovi seji sveta stranke sicer pričakuje tudi, da bo določen vsaj rok za sklic izrednega kongresa, ta bi lahko bil oktobra ali novembra.