Desus ostal brez predsednika

Zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov sta na današnji seji sveta stranke DeSUS odstopila predsednik stranke Ljubo Jasnič in generalni sekretar stranke Bojan Potočnik. Vodenje Desusa je začasno prevzel Anton Rifelj, poročata portal N1 in časnik Delo.

Jasnič je za N1 dejal, 'da so bili zanj pika na i očitki, ki jih je bil deležen v zadnjem času, med drugim tudi na račun prodaje strankine nepremičnine v središču Ljubljane'. Jasnič je za N1 zagotovil, da se na račun stranke ni nikoli finančno okoristil. Po njegovih besedah je dal z odstopom tudi možnost, da zadeve temeljito pregledajo. Kongresa stranke, ki je bil predviden 25. marca ne bo, bodo pa potekali pogovori o sodelovanju z Gibanjem Svoboda.

Na lanskih aprilskih volitvah je upokojenska stranka sicer ostala brez svojih predstavnikov v parlamentu in dosegla porazen rezultat, saj je zbrala dobila le 0,66 odstotka glasov volivcev, še piše N1.