Desus pred novimi kadrovskimi rošadami

Izvršni odbor Desusa bo danes razpravljal o aktualnih političnih zadevah in pripravah na prihodnje aktivnosti stranke, ki jo dober mesec vodi. Na dnevnem redu imajo nekaj kadrovskih zadev, tudi predlog za imenovanje generalnega sekretarja stranke. Namestonaj bi po nekaterih informacijah to mesto prevzelaJasnič bo, kot kaže, po prevzemu vodenja stranke potegnil tudi nekaj kadrovskih potez. S poslansko skupino se je sestal minuli teden, pred nekaj odmevnimi glasovanji v DZ.V delu opozicije so sicer po močnem porazu vlade na nedavnem referendumu omenili možnost ponovne konstruktivne nezaupnice in upe položili v odločujoče glasove poslancev Desus. A se ni tako izteklo.Z dvema poslancema je Desus v petek pomagal izvoliti novega ministra za digitalno preobrazbo. Del opozicije je tako ocenil, da se je Desus pokazal kot del koalicije. Glasovanje o zakonu o demografskem skladu, ki je med ključnimi odločitvami, pa je DZ na predlog koalicije minuli teden odložil.Pričakovati je, da bodo člani izvršnega odbora Desus danes spregovorili o prihodnjem delovanju stranke. Med drugim morda tudi glede namere, da bo vodstvo stranke s poslansko skupino usklajevalo odločitve o posameznih zakonskih predlogih.Jasnič je po srečanju s strankinimi poslanci minuli teden opozoril, da organi stranke poslancem ne morejo zapovedovati, kako naj ravnajo, saj so izvoljeni od ljudstva in lahko glasujejo po svoji vesti: »A če nikoli ne upoštevajo stranke, potem je nekaj zelo narobe, ali s stranko ali pa s poslanci.«