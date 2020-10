DeSUS ostal brez tretjega ministra, urad za demografijo bo vodil direktor

Rok za oddajo kandidatur se izteka

V DeSUS se sicer danes izteče rok za oddajo kandidatur za mesta predsednika stranke na prihajajočem izrednem kongresu. Do petka je bila vložena le kandidatura nekdanjega predsednika Karla Erjavca, pokrajinski odbor Podravje pa je napovedal podporo Srečku Felixu Kropetu.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. V njem je zapisano, da bo urad vodil direktor, ki je za delo urada odgovoren vladi. To je novost, saj je doslej veljalo, da bo urad vodil minister brez resorja iz vrst DeSUS. Določeno je tudi, da se začne odlok uporabljati 15. januarja 2021.Ustanovitev urada za demografijo je koalicija predvidela v koalicijski pogodbi in določila, da odgovornost za njegovo vodenje prevzame DeSUS. Z avgusta sprejetim odlokom pa je vlada določila, da bo urad vodil minister brez resorja.S tem bi DeSUS dobila še tretjega ministra v vladi, pri čemer so predvsem v NSi opozarjali na po njihovem ne nujno najbolj pravično razdeljena razmerja moči med koalicijskimi partnericami.Še več, po odhoduiz vrha DeSUS in mesta kmetijske ministrice in podpredsednice vlade, minister za zdravje, ki začasno vodi stranko, pa ne namerava kandidirati za predsednika stranke, se je govorilo o možnosti, da bi vodenje urada za demografijo kot minister prevzel novi predsednik DeSUS. Znano je namreč, da si premier Janez Janša v vladi želi predsednike koalicijskih partneric.