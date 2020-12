Erjavec se je opravičil, ker je predlagal odhod iz vlade

Desus ostaja v vladni koaliciji, je po srečanju članov vodstva stranke s poslansko skupino povedal njen vodja Franc Jurša. Predsednik Desusa Karl Erjavec se je, kot pravi, opravičil za ponedeljkovo razpravo, ko je predlagal tudi odhod iz vlade. Po Jurševih besedah pa bodo v prihodnjih dneh preučili možnost sodelovanja s poslansko skupino SMC.



Jurša je današnji sestanek označil za zelo konstruktiven, takšen, kot so si ga želeli. Po njegovem mnenju so zelo blizu poenotenju stališč v stranki. Erjavec, ki je v ponedeljek, le dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika stranke, med drugim predlagal odhod Desusa iz koalicije, je po Jurševih besedah danes ocenil, da morda v ponedeljek ni bila najboljša razprava.



Erjavca se sicer omenja kot mogočega mandatarja morebitne nove vlade, v katero vabijo tudi poslance SMC in Desusa. Današnje srečanje v državnem zboru je zapustil brez izjav.



Organi stranke Desusa bodo zasedali predvidoma v prihodnjih desetih dneh, odločali pa bodo o morebitnem sodelovanju poslanskih skupin SMC in Desusa. Jurša je sicer poudaril, da se morata morebitnem sodelovanju odločiti obe stranki. Pojasnil je še, da bodo s SMC ustanovili delovno skupino, ki bo preučila možnosti sodelovanja na ravni poslanskih skupin.