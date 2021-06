DeSUS ima novega predsednika

Nespoštovanje vrednot uničilo stranko?

Jasnič je že tretji predsednik stranke z mandatom kongresa v letu in pol. Januarja je po 15-letnem vodenju Karla Erjavca stranko prevzela Aleksandra Pivec, a je že septembra odstopila, Erjavca pa so 5. decembra ponovno izvolili za predsednika. 17. decembra je DeSUS zapustil vlado Janeza Janše, Erjavec pa je po neuspešni kandidaturi za novega predsednika vlade ter po napetostih v stranki marca odstopil, kar je pripeljalo do današnjega kongresa.

So odnosi med stranko in poslansko skupino urejeni?

Vodenje DeSUS prevzema, sicer nekdanji generalni sekretar stranke. Na današnjem volilnem kongresu v Ljubljani, ki je bil tretji v letu in pol, so mu delegati namenili 54 od 117 glasov.jih je dobil 38,pa 24. Ena glasovnica je bila neveljavna. Podpredsednica stranke je postalaJasnič je po izvolitvi v nagovoru delegatom dejal, da si želi iskrenega sodelovanja z vsemi. »Vaš glas razumem kot glas za enotnost in vrednote DeSUS,« je dejal, pa tudi za to, da bodo naredili vse za to, da bodo na prihodnjih volitvah znova prišli v parlament.V svojem predvolilnem nagovoru je Jasnič namreč ocenil, da stranke v javnem mnenju niso pokopale programske točke. »Tisto, kar pa je stranko dobesedno uničilo, je nespoštovanje vrednot, ki jih je in bi jih morala stranka vedno zastopati,« je prepričan. Po njegovih besedah z vrednotami ni mogoče barantati, kot na primer s posameznimi postavkami v demografskem skladu, z vrednotami ni mogoče trgovati in jih ponujati na politični tržnici. Do predloga zakona o demografskem skladu je namreč kritičen.Strinja se, da je interes stranke, da je, če se da, v vladni koaliciji.»A DeSUS ne more biti vseeno, kaj se dogaja pri drugih političnih vprašanjih,« je poudaril. Med drugim je izpostavil napake vlade pri obvladovanju epidemije ter ocenil, da ključni zahtevi iz koalicijske pogodbe še nista uresničeni.Po Jasničevih besedah je pomembno, da so odnosi med stranko in poslansko skupino urejeni. Stranka mora imeti tudi jasna stališča do vseh pomembnih vprašanj, ki jih obravnava DZ. »Šele potem lahko od poslanske skupine pričakuje, da bo upoštevala strankina stališča v razpravi in glasovanju v parlamentu,« je dejal.Po Jasničevem mnenju morajo v stranki razčistiti, katere vrednote v družbi še podpirajo in katere zavračajo. »Potem se bo preprosteje odločiti, katere poteze vlade bomo in katerih ne bomo podpirali,« je dodal.