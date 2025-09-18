  • Delo d.o.o.
LEVIČARSKI AKTIVIZEM

Desni slovenski komentator udaril: »Naši komunisti imajo apetite dejansko ukinjati zasebne televizije«

Tomaž Štih javnosti znan predvsem pod nazivom Libertarec se je kritično odzval na poročanje o razlogih za ukinitev večerne komične oddaje Jimmy Kimmel Live.
Tomaž Štih. FOTO: Mavric Pivk/delo 
Tomaž Štih. FOTO: Mavric Pivk/delo 
M. U.
 18. 9. 2025 | 17:15
A+A-

Poročali smo že, da je ameriška televizijska mreža ABC ukinila večerno komično oddajo Jimmy Kimmel Live, potem ko je država zagrozila z vladnim ukrepanjem zaradi Kimmlovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Kirk razdvaja tudi slovensko mladino: poglejte, kaj pravijo v SDS in Svobodi

Razlog za ukinitev naj bi bil levičarski aktivizem

Tomaž Štih, javnosti znan predvsem zaradi svojih komentarjev na omrežju X pod nazivom Libertarec, se je kritično odzval na ukinitev oddaje ameriškega komika. Tako je objavil podatke o gledanosti oddaje Jimmy Kimmel Live, ki razkrivajo, da je v prvih osmih mesecih letošnjega leta padla za polovico. Štih pravi, da je razlog za umik oddaje voditeljev politični aktivizem. 

Kdo je Tomaž Štih

Tomaž Štih je leta 2002 ustanovil Libertarni klub in pisal prvi politični blog Libertarec. Pod tem imenom je danes znan na družbenih omrežjih.

»Ljudje imajo levičarskega aktivizma dovolj in zato so mu šefi potem, ko je skušal levičarski atentat pripisati republikancem, kar je zmerne gledalce šokiralo in bodo ratingi zato še dodatno padli - zaprli pipico. STA, 24ur in RTV se vam strateško lažejo, da ga je ukinila oblast. Zato, ker imajo naši komunisti apetite dejansko ukinjati zasebne televizije in bi vam radi v glave posadili cinizem tipa "saj tudi v ZDA to počnejo", da se boste manj upirali, ko se bo to zares dogajalo v Sloveniji.«

Štiha je sicer Mladina pred časom označila za »nekakšnega javnomnenjskega ideološkega guruja ne samo neoliberalne, ampak tudi skrajno desničarske provenience, ki ga njemu bližnja politična hemisfera, na čelu s šefom SDS, nenehno poobjavlja in citira.« Po drugi strani pa ga je Nova24 označila za znanega intelektualca. 

Jimmy Kimmel Live, odziv, Tomaž Štih
