Toliko veselja in sreče, kot so ju Slovenkam in Slovencem prinesli naši zimski športniki, že dolgo ni bilo. Še posebno slavnostno je bilo v soboto in včeraj v Medlogu in Velenju, ko so sprejeli Tima Mastnaka in Glorio Kotnik. »Ne greš vsako leto za rojstni dan na olimpijske igre,« je natanko 31. januarja, ko je z letališča v italijanskem Milanu z očetom Robertom poletel proti Kitajski, na družabnem omrežju zapisal Tim. Prav na dan odhoda je praznoval 31. rojstni dan in menda si je zadal cilj, da si bo darilo podaril kar sam. In na dan, ko smo Slovenci praznovali dan kulture, je T...