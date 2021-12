Desetletni Miha najmlajši konjenik

Na štefanovo po nekaterih gorenjskih krajih že tradicionalno blagoslavljajo konje in sol. Sveti Štefan, diakon in prvi mučenec, ki je pred stoletji nadomestil starodavnega slovanskega boga Velesa, je namreč na Slovenskem še vedno eden najbolj priljubljenih svetnikov, kot zavetnika živine in konj pa ga najbolj častijo prav kmetje in konjerejci.

Na poti na Štefanjo Goro

Blagoslov konj in soli je bil letos že 30. tudi pri podružnični cerkvi sv. Štefana na Štefanji Gori na 748 metrih nadmorske višine. Blagoslov, ki je potekal v oblačnem in delno meglenem vremenu, je pripravilo Konjeniško društvo Krvavec Cerklje, ki ga vodi prizadevni predsednik Tone Gubanc, udeležilo pa se ga je kar 27 konjenikov iz vasi pod Krvavcem. Največ konjev je pripeljala štiričlanska družina Darka Kepica iz Dvorij. Najmlajši udeleženci, ki so se s konji povzpeli do cerkve sv. Štefana, so bili desetletni Miha, njegov vrstnik Urh Jagodic in 13-letna Karin Kepic, komaj tri leta pa je štel Nik Jagodic iz Šenturške Gore, ki je do cerkve prijezdil v sedlu skupaj z očetom Mitjo.

27 konjenikov je prišlo.

Konje je blagoslovil cerkljanski župnik mag. Jernej Marenk, ki je jahačem zaželel varno ježo, predvsem pa jim je zaželel, da bi bili tako konji kot vsa živina varni pred boleznimi. Pred blagoslovom je v tamkajšnji podružnični cerkvi sv. Štefana potekala sveta maša.