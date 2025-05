Desetletni Gašper iz Lenarta navdušil na mednarodnem likovnem natečaju

Prvega mednarodnega likovnega natečaja z naslovom Čebela v mestu, ki so ga lani jeseni razpisali na OŠ Dušana Flisa v Hočah, so se udeležili tudi učenci osnovne šole iz Lenarta v Slovenskih goricah. Med njimi se je najbolje odrezal Gašper Bezjak, učenec 5. b razreda, ki je v močni konkurenci obetavnih mladih likovnikov osvojil srebrno priznanje. Na natečaj je skupaj prispelo kar 81 likovnih del iz petih držav, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Češke in Švedske.

»Likovna dela so bila ovrednotena po triadah v treh starostnih skupinah, ocenjevala pa sta jih profesorja likovne umetnosti Metka in Rafael Košec Tekavc. Zlata, srebrna in bronasta priznanja sta podelila 14 avtorjem in eni skupini. Med nagrajenci je zasluženo pristal tudi mladi lenarški likovni ustvarjalec Gašper, ki pri rosnih desetih letih kaže velik likovno-umetniški talent,« je o mladem nagrajencu iz središča Slovenskih goric dejala njegova mentorica Kaja Kirbiš.