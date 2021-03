10.000 več brezposelnih

Konec februarja je bilo registriranih 88.051 brezposelnih oseb, kar je 3,8 odstotka manj kot januarja. V primerjavi s februarjem lani, je bila brezposelnost višja za 10.567 oseb ali kar 13,6 odstotka, so javili iz zavoda za zaposlovanje. Vsekakor pa je spodbuden podatek, da se je po treh mesecih rasti februarja brezposelnost zmanjšala. Pri zavodu se je prijavilo manj novih brezposelnih, več se jih je zaposlilo.



Na novo se je februarja prijavilo 4766 brezposelnih, 54,7 % manj kot januarja in 7,8 % manj kot februarja 2020. Zaposlilo se je 6657 brezposelnih, 44,4 odstotkov več kot januarja in 14,1 odstotek več kot pred letom. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, zidarjev in komercialnih zastopnikov za prodajo.

