Deset iskanih poklicev

Raziskava, ki jo je opravil Microsoft in je zajela 31. 000 delavcev po vsem svetu, je pokazala, da kar 41 odstotkov vprašanih načrtuje večje karierne spremembe, vključno z iskanjem nove službe.*

Ključ do želenega delovnega mesta so seveda prava znanja. Microsoft in LinkedIn sta zato na podlagi podatkov o objavljenih prostih delovnih mestih opredelila deset najbolj iskanih poklicev ter zanje oblikovala brezplačna spletna izobraževanja. Izvajajo jih uveljavljeni strokovnjaki, ki približajo vsebine, ki jih je mogoče koristno uporabiti tako v izbirnih postopkih kot pozneje pri delu. Temeljijo na samostojnem učenju, kar vam omogoča, da hitrost in čas učenja prilagodite svojim željam in zmožnostim.

10 spletnih izobraževanj za 10 iskanih poklicev

Naročnik oglasne vsrebine je Microsoft