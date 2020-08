Deroča voda zalivala domove, škoda je ogromna (FOTO)

FOTO: PGD Hrastnik

Neurje je v občini Hrastnik povzročilo veliko škodo. Na terenu so gasilci, policisti, delavci podjetja CGP Novo mesto in predstavnik CZ hrastniške občine.»Ob 17.17 je občino Hrastnik zajelo neurje, ki je povzročilo poplavljanje potoka Brnica, sprožil se je zemeljski plaz, voda je zalivala objekte in ceste,« so zapisali gasilci PGD Hrastnik na facebooku in objavili fotografije z intervencije po neurju.Gasilci so posredovali tudi v občini Trebnje, ki jo je zajelo neurje. Skupaj z dežurnimi delavci komunalnega podjetja Trebnje so s cestišča odstranili dve podrti drevesi, sanirali zemeljski plaz na cestišču in pokrili tri odkrite strehe na objektih.Močne padavine z nalivi se danes pojavljajo predvsem na območju Dolenjske, Zasavja, Štajerske in Prekmurja, je za Kanal A povedalz Agencije RS za okolje (Arso). Intenzivne padavine bodo po njegovi oceni trajale do polnoči, v drugem delu noči pa se bodo zadeve umirile. Na ogroženih območjih je še pričakovati težave z meteorno vodo, naraste pa lahko tudi kakšen hudournik.Polajnar je opozoril tudi na povečan spodnji tok reke Drave, ki je danes močno narasla in bi se lahko v manjšem obsegu razlila po kmetijskih zemljiščih, pa tudi na možnosti razlivanja reke Mure.