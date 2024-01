Denise Dame najprej brutalno pretepli, zdaj prestala dolgo operacijo

Slovenka Denise Dame je po več dneh zdravljenja zapustila bolnišnico. Kmalu potem se je oglasila prek družabnih omrežij, v izdaji, ki je mnogi niso vajeni. Bila je v trenirki in supergah, dolgih las ni več. Zakaj je morala na operacijo, ki je trajala štiri ure in pol, ni razkrila, je pa pojasnila, zakaj se je odločila to zadržati zase.

Enkrat bo povedala, kaj se je zgodilo ...

»Zdravo, vsi, nisem več na intenzivni negi. Po operaciji v splošni anesteziji, ki je trajala štiri ure in pol, so me odpustili. Malo sem mlahava, a bom okej, saj sem močna ženska. Sovražnikom ne bom dala zadovoljstva uživati v moji bolečini, zato bom zadržala, kaj se je zgodilo.«

Dodala je še: »Ko sem bila po enem rojstnem dnevu brutalno pretepena, sem dobila ogromno negativnih komentarjev na moj račun, ki sem bila pravzaprav žrtev nasilja. Govorili so mi, da sem dobila, kar sem iskala, da bi me morali še bolj pretepsti, v eni od oddaj pa so mi celo "predavali", kako naj se oblačim, da ne izzivam moških. Enkrat bom povedala, kaj se je zgodilo, ko bom okej. Zdaj želim to poglavje življenja preživeti v miru, v družbi tistih, ki mi največ pomenijo.«