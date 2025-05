Denis Avdić se je ostro odzval na obtožbe, da dobrodelni denar ni šel v prave roke

Radijski voditelj Denis Avdić je bil v svojem novem zapisu na Facebooku oster, kot je le redko. V zapisu se je odzval na obtožbe, da denar, ki so ga na Radiu 1 zbirali v dobrodelnih akcijah, ni prišel v prave roke. Radio 1 ima sicer dve večji dobrodelni akciji vsako leto. Prva je Deželak Junak, druga pa je Dobrodelni maraton, ki jo izpeljejo ob koncu vsakega leta.

»In zdaj smo po 10. letih na točki, ko nekateri pišejo, da ne poznajo nikogar, ki bi pomoč prejel,« je zapisal Avdić. Določene je pozval kar k ovadbi: »Tisti, ki pravite, da gre za oškodovanje teh sredstev in za kaznivo dejanje, vas naprošam, da si vzamete 15 minut časa in na najbližji Policijski postaji oddate OVADBO. Pošljite TAKOJ POLICIJO na fundacijo (seveda nosite posledice krive ovadbe - ker ste pa očitno nekateri zelo prepričani, se nimate česa bati in predlagam, da kar pogumno).«

Vse tiste, ki so v desetih letih prejeli pomoč s strani Radia 1, je prosil, da se oglasijo s komentarjem v njegovi objavi, enako je prosil tiste, ki poznajo koga, ki je prejel pomoč.

Odziv Fundacije

Na obtožbe so se po poročanju portala reporter.si odzvali tudi v Fundaciji Radia 1. Obtožbe, da naj bi se sredstva uporabljala za osebne namene - tudi za poplačilo Avdićevega kredita, odločno zavračajo kot zavajajoče, neutemeljene, škodljive in žaljive. Kot pravijo, voditelj radijskega šova nima dostopa do bančnega računa Fundacije, poleg tega pa tudi ni v upravi in komisiji, ki bi odločala o porabi denarja.

»Fundacija deluje transparentno, zakonito in odgovorno. Ima ločen transakcijski račun, namenjen izključno za donacije. V upravi Fundacije sodelujeta še dva člana, vsakršna poraba sredstev pa je predmet odločanja posebne komisije s štirimi člani, ki na podlagi pravilnika presoja in odloča o dodelitvi donacij. Gospod Avdić ni član uprave, nima dostopa do sredstev in nima vpliva na razporejanje finančnih donacij,« še pravijo pri Fundaciji.