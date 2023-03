Dementni bodo dobili svoj park (FOTO)

V Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje so koledarsko leto sklenili delovno, enako pa vstopili tudi v novo. Lani so začeli nekatere investicije, od katerih so nekatere že končane, vidne in v uporabi, druge potekajo, na tretje se pripravljajo. V stavbi so v pritličnem delu, kjer je glavni vhod, denimo preuredili bife in ga prestavili v avlo. Bife je namenjen vsem, tako stanovalcem doma kot zaposlenim in obiskovalcem. Nova in prestavljena je recepcija.

Direktorica Danica Hren je ponosna na sodelavce. FOTO: Osebni arhiv

Projekt, ki poteka in je v fazi izgradnje, je park za dementne, kar je v Zasavju novost. Ob domu poleg lani zgrajene nove bivalne enote nastaja zunanja namenska površina. V tem parku bodo lahko dementni stanovalci preživljali čas na prostem, ohranjali kognitivne funkcije in podobno. Oddelek za dementne je v 4. nadstropju in stanovalce oddelka že sedaj vodijo ven na sprehode in preživljanje časa. Dementni potrebujejo tudi nadzor in pomoč, zato je nujna prisotnost zaposlenih ali prostovoljcev. Ko bo park končan, bo lahko istočasno zunaj več stanovalcev, dovolj bo manj zaposlenih za zraven, s tem pa se bo olajšalo delo v domu na sploh. Park bo opremljen tako, da bodo dementni lahko ohranjali svoje funkcije, na voljo bodo različni stimulanti. Aktivnosti se bodo lahko izvajale z zaposlenimi, prostovoljci in svojci.

Trenutno le dva

V sklopu parka bo kuhinja zaprtega tipa, v kateri bodo dementni v vsakem vremenu lahko sodelovali pri različnih aktivnostih ob pomoči. Vključeni bodo v pripravljanje hrane, pogrinjkov, miz in podobno. S tovrstnimi aktivnostmi bodo aktivno preživljali čas ob druženju, obenem pa zaposlili misli.

Dela so se že začela. FOTO: Roman Turnšek

V domu sprotno in redno izobražujejo zaposlene glede demence, imajo točko demence. Poleg drugih organizacij, ustanov, služb in posameznikov sodelujejo tudi s Spominčico in imajo tako imenovani Alzheimer kafe vsaj enkrat mesečno. Vključeni so v nov projekt v Sloveniji, imenovan Demenci prijazno okolje. Trenutno sta v projektu le dva domova starejših v Sloveniji, in sicer trboveljski ter Rakičan. Projekt je nadgradnja projekta Točka, prijazna demenci.

V parku bo za letno zunanje druženje celo manjša kuhinja. FOTO: Roman Turnšek

V domu in tudi na terenu predstavljajo bolezen, ozaveščajo, svetujejo. V tovrstne projekte je vključena lokalna skupnost občine Trbovlje. Letos želijo, da se nadaljuje projekt Viseči vrtovi, ki mu v domu pravijo »čez cesto«. Ideja naj bi se začela premikati, saj gre za nujno ureditev. Poleg pridobitve novih prostorov bi v sedanjem domu zmanjšali število postelj, ki bi jih preselili in še razširili v načrtovanem objektu. Zaradi opaznega povečanja demence v zadnjih letih je to nujno tudi v Trbovljah. Problematiko demence sicer rešujejo na različne načine. Poleg sprejemanja in nameščanja obolelih na oddelek imajo razvejano in učinkovito pomoč na domovih, razvoz kosil, dnevno varstvo in podobno.

Park bo opremljen tako, da bodo dementni stanovalci lahko ohranjali svoje funkcije, na voljo bodo različni stimulanti.

Na ta način za zdaj uspešno urejajo problem precejšnjega stanja demence. Med drugim lahko oboleli dlje ostanejo v svojih domovih in ni potrebna denimo takojšnja namestitev v domsko oskrbo. Velik problem pri demenci je visoka povprečna starost. Ta se je v zadnjih letih dvignila, v Trbovljah denimo je 90 let. Za zdaj še zmorejo sprotno izvajati delo, glede česar direktorica Danica Hren poudarja, da gre vsa pohvala zaposlenim, da je vesela in ponosna na sodelavce.