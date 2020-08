Delu Slovenije grozi nevarnost z neba

Vijolična barva nakazuje najvišjo stopnjo nevarnosti toče. FOTO: Arso

Za Notranjsko, Ljubljano in okolico, Gorenjsko ter Bovško gori najvišja stopnja nevarnosti zaradi toče. Predvsem za notranjost Slovenije so za popoldne napovedane krajevne plohe ali nevihte, ki bodo pogostejše na severu in se bodo ponekod nadaljevale v večer.V ponedeljek bo marsikje v notranjosti sprva oblačno ali megleno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.V torek bo pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Do srede zjutraj bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Sreda bo sončen dan, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Od četrtka do sobote bo sončno in spet bolj vroče, v soboto proti večeru bodo v gorah možne prve nevihte. V nedeljo in ponedeljek kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in osvežitvijo. V torek, 24. avgusta, bo predvidoma spet sončno, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).