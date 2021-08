Delte je največ v teh regijah Slovenije

​​Pozivajo k cepljenju

Najbolj precepljeni v Zasavju

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepljenih 44 odstoka prebivalcev, z vsemi odmerki pa 39 odstotkov.



Največjo precepljenost imajo zasavska, koroška in goriška regija, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska in gorenjska regija, najmanjšo pa podravska, obalno-kraška, posavska , savinjska, jugovzhodna Slovenija in pomurska občina.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju s kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 18. in 25. julijem sekvencirali 161 vzorcev novega koronavirusa. Potrdili so tri različice virusa sars-cov-2; različico delta so zaznali v 98,1 odstotka vzorcev, alfa (znano tudi kot britanska) v 1,5 odstotka in B.1 v 0,6 odstotka vzorcev.Med statističnimi regijami je različice delta največ (39) na Gorenjskem, sledita Podravje (33) in Jugovzhodna Slovenija s 27 primeri. V pomurski regiji so potrdili 18, v obalnokraški 13 in v savinjski 10 primerov. Skupaj so doslej največ primerov delta različice potrdili v jugovzhodni regiji (183), sledijo gorenjska (141), podravska (59), pomurska (34), obalnokraška (32) in posavska (31) regija. Najmanj primerov te različice, in sicer dva, so doslej potrdili v primorsko-notranski regiji.Skupaj z IMI so do sedaj v Sloveniji potrdili 945 primerov različice delta in sedem primerov različice delta+, 10.779 primerov različice alfa, 29 primerov različice beta in 9 primerov različice gama. Različico eta so potrdili v 48 primerih, različico jota v sedmih primerih in različico B.1.1.318 v 19.Delta je bolj nalezljiva kot druge različice, zato tudi v NLZOH pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, da se cepijo čim prej, saj da polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.Od začetka januarja do 25. julija so s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov sicer analizirali 9514 vzorcev, od tega je bilo 1671 genomov sekvenciranih v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Dodatno so na inštitutu za specialno laboratorijsko diagnostiko sekvencirali še 496 vzorcev. Skupno jih je torej 10.365, od tega 10.171 iz letošnjega leta.