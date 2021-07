Delta različica koronavirusa v Sloveniji skoraj izrinila vse druge

V zadnjem obdobju sekvenciranja (od 11. do 18. julija, število vzorcev 222) sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in UKC Ljubljana potrdila tri različice novega koronavirusa (alfa, delta in C.36.3), pri čemer je različica delta prevladovala s 94,6 odstotka, poroča NLZOH.Če pogledamo po statističnih regijah (zadnje obdobje sekvenciranja):– 82 okužb na območju jugovzhodne Slovenije,– 68 na Gorenjskem,– vsaj deset jih je imela peterica Podravska (14), Posavska (13), Obalnokraška (12), Savinjska (11), Pomurska (10),– preostale pa manj kot deset.