Delta različica koronavirusa do konca avgusta pri 90 odstotkih okužb

Čim prej doseči polno cepljenost

Delta različica novega koronavirusa, ki se je prvič pojavila v Indiji, bi lahko bila do konca avgusta prisotna pri 90 odstotkih novih okužb z virusom v Evropski uniji, je danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Ob tem je ECDC ponovno pozval k pospešitvi cepljenja proti covidu-19.»Delta različica je bolj nalezljiva kot druge različice in ocenjujemo, da bo do konca avgusta predstavljala 90 odstotkov vseh novih okužb v EU,« je v Stockholmu opozoril ECDC.Preberite še:Na spletni strani je ECDC ob tem ponovno pozval k cepljenju proti covidu-19. Pojasnili so še, da obstajajo dokazi, da so tisti, ki so prejeli le prvi odmerek cepiva proti covidu-19 od dveh, slabše zaščiteni pred okužbo z delta različico novega koronavirusa kot pred drugimi različicami, ne glede na vrsto cepiva. Polno cepljenje na drugi strani zagotavlja skoraj enako zaščito pred različico delta.ECDC še opozarja, da so starejše starostne skupine in tisti s pridruženimi bolezni pogosteje hospitalizirani ali umrejo zaradi covida-19. Ob 50-odstotnem postopnem zmanjšanju epidemioloških ukrepov za zajezitev okužb do 1. septembra naj bi se po napovedih ECDC incidenca okužb povečala v vseh starostnih skupinah, najbolj pa pri starejših od 50 let.Scenariji tudi kažejo, da bi vsaka sprostitev čez poletje tistih ukrepov, ki so bili v veljavi junija, lahko privedla do hitrega in pomembnega povečanja dnevnih primerov okužb v vseh starostnih skupinah, in s tem povečanja števila hospitalizacij in smrtnih primerov, ki bi lahko dosegli enake ravni kot lansko jesen, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi.ECDC zato med drugim poziva, da je čim prej treba doseči polno cepljenost vseh skupin s povečanim tveganjem za hud potek covida-19, da bi tako zmanjšali tveganja za hospitalizacije in smrt. Da bi dosegli največjo možno zaščito v najkrajšem možnem času, ECDC priporoča, da posamezniki z največjim tveganjem za hud potek covida-19 prejmejo drugi odmerek cepiva v najkrajšem možnem intervalu po prvem odmerku.