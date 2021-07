Delta prevzema Slovenijo, Poklukarjevo svarilo mlajšim

Med 168 vzorci, ki so bili preverjeni v ustreznih laboratorijih, je v kar 148 primerih šlo za delta različico, kar je 89 odstotkov vseh sekvencioniranih vzorcev, ugotavlja minister za zdravje Janez Poklukar. Priznava, da je bilo 60 odstotkov primerov vnesenih v državo iz tujine ob prihodu s počitnic. Zgodba o maturantih iz Dolenjske in Gorenjske je vsem dobro znana.



Poklukar je izpostavil še, da iz Portugalske, kjer imajo ta trenutek četrti val, pa tudi drugih držav Evropske unije, sporočajo, da je v primerjavi s prejšnjimi različicami koronavirusa pomembno izpostaviti to, da težje zbolevajo v starosti od 20 do 29 let in da v starostni skupini od 20 do 40 let pogosto zboleli potrebujejo daljši čas, tudi več mesecev, za popolnoma rehabilitacijo. Tudi zato je pomembno, da dosežemo ustrezno precepljenost, je jasen.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: