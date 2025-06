Delovni čas trgovin ob sobotah le še 15. ure? Tako odgovarja ministrstvo

Državljanka Savina je na portalu Predlagam vladi pristojnim predlagala spremembo delovnega časa trgovin ob sobotah: odprte naj bi bile le do 15. ure. Po njenem opažanju so namreč trgovine po tej uri večinoma prazne. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport odgovarja, da v to področje ne more posegati.

Zakonska ureditev: odločitev je v rokah trgovcev

Ministrstvo v odgovoru poudarja, da po Zakonu o trgovini obratovalni čas določa vsak trgovec sam, glede na poslovno odločitev in potrebe potrošnikov. Pri tem mora upoštevati tudi pravice zaposlenih, določene v zakonodaji in kolektivnih pogodbah.

Hkrati zakon izrecno prepoveduje obratovanje trgovin ob nedeljah in na dela proste dni (z določenimi izjemami), medtem ko za sobote takšna omejitev ne velja.

Vlada: Predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo

Ker zakon jasno določa, da je odločitev o obratovalnem času prepuščena trgovcem, vlada v to ureditev ne more posegati. Ministrstvo je zato predlog državljanke označilo kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.

Predlog je sprožil precej komentarjev. Nekateri podpirajo idejo zaradi boljšega delovnega ravnotežja za zaposlene, drugi opozarjajo, da bi to omejilo možnosti nakupovanja za tiste z manj prostega časa med tednom.

V praksi številni trgovci že zdaj sami prilagajajo sobotni delovni čas — manjše trgovine pogosto zapirajo vrata že zgodaj popoldne, medtem ko večji centri ostajajo odprti do večera.