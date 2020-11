Delova podjetniška zvezda 2020 je podjetje Metronik

Favorit po izboru bralcev, podjetje Marles hiše Maribor, ki ga vodi Matej Vukmanič. FOTO: Jure Eržen, Delo

Ljubljansko podjetje za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje, kritične infrastrukture in pametnih zgradb Metronik je Delova podjetniška zvezda 2020.Zmagovalca je izmed desetih nominiranih podjetij izbrala strokovna komisija pod vodstvom, predsednika sosveta družbe Delo in direktorja družbe FMR, v njej pa so še državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predsednik uprave Generali Investments, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ustanovitelj in direktor podjetja Intra lighting, ki je bil Delova podjetniška zvezda leta 2019,ter predstavniki uredništva.Bralci Dela pa so letos na spletu za svojega favorita izbrali podjetje Marles hiše Maribor, ki je prejelo posebno priznanje po izboru bralcev.