Delova nagrada kresnik za roman Agni Boruta Kraševca

Delovo nagrado za najboljši roman leta kresnik je prejelza delo Agni. Kot piše v utemeljitvi, Kraševčevo delo preizkuša bralčeve ustaljene predstave o romanu, hkrati pa preverja predstave o svetu in življenju, saj spaja različne perspektive. Roman Agni je drzen tudi po kompozicijski zasnovi in terja zavzeto branje.Ob prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje. Od otroštva naprej si je namreč želel pisati, a mu ni uspevalo. Šele po 40. letu je nato začutil moč, da lahko piše. In to je bilo zanj eno najmočnejših doživetij v življenju. Kresnik mu pomeni priznanje, da so s knjigo zadovoljni tudi drugi. »Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse ostalo,« je sklenil nagrajenec, preden se je odpravil prižgat kresni ogenj.Kraševec, sicer prevajalec iz ruskega jezika, je prozo sprva objavljal na LUD Literaturi in portalu Vrabec anarhist. Roman Agni (LUD Šerpa) se je rodil iz fascinacije nad večnim prenavljanjem življenja, je bilo povedana v video portretu.Gre za ljubezensko dramo z elementi kriminalnega romana in inovativno poetiko, spleteno iz treh pripovednih linij: živalske, dekliške in odrasle. Njihove usode se prepletajo in iz novih gledišč razkrivajo tabuje, kot so incest, kanibalizem in poligamija.Povezovalka večeraje avtorja pohvalila, da je šel globoko v lik igralke, povezano z uprizoritvijo Utve Čehova, pa tudi v lik kunke. Kraševec je dejal, da v »nekaterih temah živi že kot literat in prevajalec«, denimo v drami, ki se pojavi v romanu, sicer pa se tudi že več let ukvarja s kunčjerejo. Pri pisanju iz perspektive živali se je ukvarjal s težavo, kako to naslikati, da bo učinkovito umetniško.Kresnikovo žirijo so sestavljali(predsednica),ter. Nagrada je letos višja kot doslej in znaša 7.000 evrov bruto. Prav tako so se podelitvi nagrade prvič pridružili tudi literati mlade generacije, ki so sodelovali pri projektu Mlado pero.Za glasbeno uverturo v nocojšnji večer je poskrbela harfistka, ki je v nadaljevanju nastopila s koreografinjo in z raziskovalko flamenka, glasbeni program pa sta zaokrožilain. Odlomke iz romanov so med prireditvijo brali igralkeinter igralcain