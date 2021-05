Delom Slovenije grozi nevarnost z neba

Toča grozi delu Slovenije. FOTO: Arso

Popoldne bo pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, delno plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.Agencija za okolje (Arso) je objavila, da so zaznali veliko verjetnost pojavljanja toče na Dolenjskem in v Spodnjem Posavju. Zaznana verjetnost toče pa je v Podravju in Pomurju.Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, izjemoma lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem s plohami in posameznimi nevihtami. Verjetnost padavin bo predvidoma najmanjša v nedeljo, nato pa se v ponedeljek in torek poveča. Od srede naprej bo postopno več sonca, najvišje dnevne temperature bodo okoli 20 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu.