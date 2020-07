Delom Slovenije grozi nevarnost z neba, preverite kje

Trenutne razmere. FOTO: Arso, Zaslonski Posnetek

Za danes popoldan so vremenoslovci napovedali padavine, ponekod pa že grozi toča:Popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami ali nevihtami, ponoči bo dež prehodno zajel večji del države. Jutri se bo delno zjasnilo, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Sodeč po opozorilu, ki so ga objavili, se utegnejo nevihte v noč zavleči predvsem na jugu države.V petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.V soboto in nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe ali nevihte. V soboto bo še pihal severni do severovzhodni veter.V ponedeljek in torek kaže na sončno poletno vreme, najvišje dnevne temperature bodo v ponedeljek in torek okoli 30 stopinj Celzija. V sredo bodo ob vremenski motnji padavine, ohladilo se bo. V nadaljevanju tedna spet kaže na suho in postopno toplejše vreme, napovedujejo na Arsu.