NOČEJO JE

Goloba zaradi obvezne božičnice delodajalci sesuli, Cvar pa: »Je gospodarstvo res molzna krava ki jo je treba do konca iztisniti?«

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. Oglasili so se tudi v največji sindikalni centrali.
Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. FOTO: Frantic00, Getty Images/istockphoto

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. FOTO: Frantic00, Getty Images/istockphoto

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. FOTO: Frantic00, Getty Images/istockphoto
M. U.
 17. 9. 2025 | 15:15
 17. 9. 2025 | 15:39
»Pet delodajalskih organizacij, članic Ekonomsko-socialnega sveta (Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije), nad včerajšnjo izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, izražamo zaskrbljenost in nasprotovanje tako k vsebini predloga o uvedbi obvezne božičnice kot načinu ponovne ignorance socialnega dialoga. Takšne sistemske spremembe, ki neposredno vplivajo na stroške dela in poslovno okolje, se morajo obravnavati in sprejemati izključno v okviru socialnega dialoga, ob soglasju socialnih partnerjev, skladno s Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS),« so sporočile delodajalske organizacije.

Prihajajo božičnice! Preverite, kje bodo letos izplačali najvišje

Komentar predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Andreja Zorka

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vedno smo in bomo podpirali ukrepe, ki izboljšujejo položaj delavk in delavcev, zato tudi pozdravljamo namen Vlade Republike Slovenije, da se uvede obvezno izplačilo neobdavčene božičnice. Ta vsekakor predstavlja dobrodošlo izboljšavo položaja zaposlenih. Hkrati moramo opozoriti, da mora biti vsakršna sprememba na tem področju premišljena ter tudi dejansko izvedljiva v praksi in da se mora o njej izvesti ustrezen socialni dialog. Uvedba božičnice seveda ne sme pomeniti, da se na kakšnem drugem področju (vključno s socialno politiko ter rastjo plač), dogovorjenim s kolektivnimi pogodbami, poslabša položaj zaposlenih, mladih ali upokojencev. S predlogom vlade o uvedbi obvezne božičnice  nismo vsebinsko seznanjeni, zato se o njem podrobneje tudi ne moremo izjasniti. Pričakujemo, da bo vlada socialnim partnerjem pravočasno posredovala konkreten predlog, ki bo vseboval vso potrebno vsebino in podatke, na podlagi katerih bo mogoče o njem opraviti učinkovito razpravo znotraj Ekonomsko-socialnega sveta Republike Slovenije. Izpostavljamo tudi, da  mora obvezna božičnica veljati za vse zaposlene v Republiki Sloveniji, torej tako za zaposlene v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Kakršnakoli diskriminacija ali razlikovanje glede na dejavnost, v kateri so delavke in delavci zaposleni, je za ZSSS nesprejemljiva.

V prvi vrsti poudarjajo, da ne moremo govoriti o razbremenitvi, kot je napovedal premier, temveč gre za novo, administrativno predpisano obremenitev za delodajalce. »Uzakonitev obvezne t.i. božičnice bi, ne glede na njeno davčno razbremenitev, pomenila dodatno veliko finančno breme za gospodarstvo, saj bi dodatno povečalo stroške dela in poslabšalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki se že zdaj sooča z visokimi stroški dela v primerjavi z evropskim povprečjem,« so bili ostri. Poleg tega je slovensko gospodarstvo v čedalje slabši kondiciji, kar kažejo tudi zadnji objavljeni statistični podatki o predvideni stopnji gospodarske rasti, podjetja se v večjem obsegu selijo v sosednje države, v Sloveniji pa se že zapirajo obrati in prodajalne, zato gospodarstvo nima več rezerv,« so še dodali. 

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah.

Razlagajo, da božičnica ni zakonsko definiran pojem, uporablja se kot izraz za izplačilo poslovne uspešnosti, ki jo delodajalec izplača, v kolikor ima tako določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi in ima za to tudi določene kriterije – se pravi kriterije, po katerih se pri delodajalcu ugotavlja, ali je poslovna uspešnost dosežena in v kakšni meri.

Poslovna uspešnost je pogojena z uspešnim poslovanjem, ne more določena kot zakonska dolžnost delodajalca

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače. Poslovna uspešnost je pogojena z uspešnim poslovanjem podjetja in tako ne more biti določena kot zakonska dolžnost delodajalca, so spročili Golobu. Izplačilo poslovne uspešnosti mora biti v domeni delodajalca in je vezano na dosego določenih poslovnih rezultatov, če teh ni - potem delodajalec ne more izplačati poslovne uspešnosti, so zaključili delodajalci.

Je gospodarstvo res molzna krava, ki jo je treba do konca iztisniti?

Z okroglo mizo o razmerah v slovenskem gospodarstvu, na kateri so sodelovali predstavniki Gospodarskega kroga, so v Celju odprli 57. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti – MOS. »Številne administrativne in finančne obremenitve zavirajo razvoj in konkurenčnost slovenskega gospodarstva,« je uvodoma poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Blaž Cvar in ob tem izrazil ostro nasprotovanje obvezni božičnici, ki jo je včeraj napovedal predsednik vlade. Po mnenju Cvara vlada s takšnimi potezami, ki sicer terjajo najprej dogovor med socialnimi partnerji, le še poslabšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kot je dodal številne administrativne in finančne obremenitve, ki jih je deležno slovensko gospodarstvo, njegov razvoj in konkurenčnost še dodatno zavirajo.

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. FOTO: Frantic00, Getty Images/istockphoto
Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah. FOTO: Frantic00, Getty Images/istockphoto

»Zadnja v nizu obremenitev, ki smo jo dobili, je prispevek za dolgotrajno oskrbo. V košarici dajatev, ali bolje košari, smo lani dobili še začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb, obvezen zdravstveni prispevek, poslabšal se je tudi položaj normirancev, napoved obvezne božičnice pa je zagotovo še eden od napačnih načinov za dogovor o kakršnihkoli spremembah na bolje,« je bil oster Cvar. Opozoril je tudi na povečanje proračunskega primanjkljaja, ki ga gotovo občutilo predvsem gospodarstvo, in se vprašal, ali je res gospodarstvo molzna krava, ki jo je treba do konca iztisniti.

