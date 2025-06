Delo z živalmi v opoldanski pripeki? Društvo za zaščito konj ostro: »To je kršitev zakonodaje«

Po objavi članka z naslovom »Ogorčena bralka: takole je pa na Bledu (foto)«, ki je bil 24. junija objavljen na naši spletni strani, se je na del vsebine ostro odzvalo Društvo za zaščito konj.

V ospredju kritike je naveden odlomek, ki se glasi: »Počakamo, da je vročina okoli poldneva najhujša, zajahamo in jahamo na polno.« ter »Konj se mora tako kot jahač navaditi na delo v vročini.« Po pojasnilu društva gre za izsek iz več kot 18 let starega prispevka, objavljenega na portalu konji.com, ki je vzel izjavo že dolgo pokojnega veterinarja dr. Karla Blobla, ki je umrl pred več kot 13 leti, je pojasnila predsednica Društva za zaščito konj Natalija Nedeljko.

Uradni list pravi ... ... v vročini mora biti živalim zagotovljena zaščita pred vremenskimi vplivi, senca, počitek ter stalna oskrba s svežo pitno vodo.

Takrat drugačen odnos do konj

Kot so opozorili v društvu, je v času izvirne objave veljal drugačen odnos do rejnih živali, prav tako takratna zakonodaja še ni celostno urejala njihove dobrobiti. Zato poudarjajo, da so današnje smernice drugačne.

»V drugih športih se tekmovanja v izredni vročini rutinsko prestavljajo – zakaj bi bilo pri živalih drugače?« so se vprašali v društvu.

Veterinarska stroka v Sloveniji odločno zavrača takšna tolmačenja, pravijo v društvu, saj da ne temeljijo na znanstvenih dognanjih, so v nasprotju z zakonodajo in povzročajo neposredno škodo živalim.

To pravi zakonodaja

V društvu so izpostavili, da so pravila glede ravnanja z živalmi ob vročini jasna. Po Pravilniku o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/2009 in spremembe), ki vključuje tudi konje, mora biti živalim zagotovljena zaščita pred vremenskimi vplivi, senca, počitek ter stalna oskrba s svežo pitno vodo.

»Živali ne smejo biti izpostavljene naporu v ekstremnih vremenskih razmerah – to ni priporočilo, temveč zakonska dolžnost,« so opozorili in spomnili, da tudi mednarodna konjeniška pravila jasno določajo prekinitev ali prestavitev treningov in tekem v primeru visokih temperatur.

Poziv inšpekcijskim službam in skrbnikom živali

V svojem zapisu so naslovili tudi poziv inšpekcijskim organom, naj pravočasno ukrepajo, kadar vremenske razmere ogrožajo zdravje živali. Od pristojnih zahtevajo:

prepoved prireditev in aktivnosti z živalmi, ko temperature presegajo varne meje,

nadzor nad organizatorji, ki kljub vročini vključujejo živali v svoje programe.

Na koncu so naslovili tudi vse skrbnike živali: »Ne izpostavljajte živali naporom v vročini. Zagotovite jim senco, počitek in svežo pitno vodo. Žival ni športni rekvizit, temveč čuteče bitje,« je še zapisala Nedeljko.