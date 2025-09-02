Delo izčlenilo dejavnost, kaj to pomeni

V sodni register je bila včeraj vpisana ustanovitev družbe Delo mediji d.o.o., nastala pa je z izčlenitvijo založniške dejavnosti iz družbe Delo d.o.o. Stoodstotni lastnik družbe Delo mediji d.o.o. je družba Delo d.o.o., ki se je zaradi spremenjene dejavnosti preimenovala v Delo, medijska hiša d.o.o., krajše Delo d.o.o. Na novo družbo Delo mediji d.o.o. preidejo vsi zaposleni delavci in vsa dejavnost, ki jo je do zdaj opravljala družba Delo d.o.o.

Na novo družbo se prenesejo vsa osnovna sredstva (oprema, računalniki, programi), vse blagovne znamke edicij (med drugimi tudi Slovenske novice), pogodbe z naročniki in poslovnimi partnerji ter zadostna denarna sredstva za poslovanje. Prenesejo se tudi počitniške kapacitete in delež v družbi Delovnica d.o.o. Za zaposlene razen spremembe imena delodajalca ni druge spremembe, ki bi vplivala na njihove pravice iz delovnega razmerja, so povedali na Delu, kjer so v novem hčerinskem podjetju določili novo vodstvo. Za direktorja družbe Delo mediji d.o.o. je bi imenovan mag. Dejan Novaković. Direktorja družbe Delo d.o.o. ostajata Nataša Luša in Stojan Petrič, so še povedali na Delu.

Medijsko krajino v zadnjem obdobju spreminjata digitalizacija, vpeljava umetne inteligence v poslovne procese, medije pa čaka tudi vpeljava nove medijske zakonodaje. Mag. Dejan Novaković je ob imenovanju za direktorja družbe Delo mediji, ustvarjanje medijskih vsebin d.o.o., povedal: »Prevzem vodenja nove družbe Delo mediji razumem kot odgovornost in hkrati priložnost. Delo je ime z dolgo tradicijo in močnim zaupanjem bralcev, kar nas zavezuje, da v času sprememb ostajamo zvesti kakovostnemu in verodostojnemu novinarstvu. Pred nami so izzivi, ki jih prinašajo digitalizacija, spremenjene navade uporabnikov in hitro razvijajoča se umetna inteligenca. Prav ti izzivi pa so tudi priložnost – za inovacije, nadgradnjo vsebin in učinkovitejše povezovanje z bralci. Naša nadaljnja usmeritev je jasna: utrjevati zaupanje, razvijati digitalno prihodnost in ohranjati visoke poslovne, uredniške in etične standarde, ki jih Delo zastopa že skoraj sedem desetletij. Skupaj z ekipo bomo to poslanstvo nadaljevali z zavzetostjo in odgovornostjo.«