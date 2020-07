Deli Hrvaške v rdečem, za Slovenijo napovedane nevihte

Rdeči alarm za dele Hrvaške. FOTO: Dhmz

Opozorilo na Hrvaškem

Prvi letošnji vročinski val se začenja tudi na Hrvaškem, po napovedih tamkajšnjih vremenoslovcev pa naj bi trajal kar nekaj časa. Državni hidrometeorološki zavod je objavil več opozoril, med drugim zaradi visokih temperatur kot močnih neviht, ki jih napovedujejo na kopnem. Za tri področja je izdano rdeče opozorilo zaradi možnosti toplotnega udara. Najvišjo nevarnost so razglasili za soboto za Knin, področje Reke in Splita. Vroče naj bi bilo sicer vzdolž celotne hrvaške obale, vročinski val pa naj bi trajal najmanj do ponedeljka.



Za četrtek napovedujejo, da bi temperature v Slavoniji lahko dosegle 36 stopinj Celzija.



Meteorološki servis Severe Weather Europe je za preostanek julija napovedal vročinski val po večini Evrope, za Balkan pa temperature med 32 in 38 stopinjami Celzija, lokalno lahko tudi do 40 stopinj Celzija.

S ponedeljka na torek preobrat

Danes bo po večini sončno, na severu bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte. Na Primorskem bo pretežno jasno, drugod bo delno sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.V četrtek bo večinoma sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.V petek, soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 30 stopinjami Celzija. V ponedeljek bo ob jugozahodnem vetru še dokaj sončno, v zahodni Slovenijo pa bodo že pogoste plohe in nevihte, ki se bodo v torek razširile nad vso Slovenijo. Osvežilo se bo. V sredo se bo zjasnilo, v četrtek bo pretežno jasno.