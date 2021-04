Delež pozitivnih ostaja visok, oglasila se bo Kustečeva (V ŽIVO)

V torek je bilo od 4.816 PCR testov na novi koronavirus pozitivnih 1.034 oziroma 21,5 odstotka. Opravljenih je bilo še 24.995 hitrih testov. Delež pozitivnih je tako še vedno precej visok (med drugim valom se je odstotke pozitivnih približeval 30-odstotkom, v zadnjih tednih pa se giblje med 20 in 25 odstotki), dobra novica pa je, da se je znižalo število aktivnih primerov in sicer za 157 na 12.176.V torek so umrle še štiri osebe. V bolnišnicah se je zdravilo 631 covid 19 pacientov (dan prej 649), od tega jih 155 potrebuje intenzivno nego (eden manj kot dan prej). Sedemdnevno povprečje okužb je 706, potem ko je bilo dan prej 737.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida 19 bodo sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport, državni sekretar na ministrstvu za zdravjein direktor Državnega izpitnega centra. Predvidoma bodo razkrili podrobnosti o cepljenju maturantov, samotestiranju ter izvedbi letošnje mature.