Delež pozitivnih ponovno narastel, umrlo še 27 ljudi (V ŽIVO)

Vse več okužb v domovih za ostarele

V Domu sv. Jožefa v Celju in Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu so se ponovno pojavile nove okužbe s koronavirusom tako pri stanovalcih kot pri zaposlenih.



V celjskem domu je tako okuženih 44 stanovalcev in 18 zaposlenih. Kot je povedal vodja doma Jože Planinšek, se šest okuženih stanovalcev zdravi v bolnišnici, ena stanovalka je za določen čas odšla domov, pet okuženih stanovalcev pa je zaradi pridruženih bolezni umrlo. Pojasnil je, da imajo težave s pomanjkanjem zaposlenih predvsem zaradi organizacije dela, saj morajo zagotavljati kar pet posameznih ločenih skupin. Na pomoč so jim priskočili zaposleni s celjske bolnišnice, Zdravstvenega doma Celje in Doma starejših Šmarje pri jelšah.



Na Grmovju je okuženih 13 stanovalcev in osem zaposlenih. Iz stavbe, kjer imajo vzpostavljeno rdečo cono, so preselili 24 zdravih stanovalcev v Hotel Žalec. Trenutno jim kaže, da so uspeli zajeziti širjenje virusa, je povedal direktor doma Tomaž Lenart.



V treh enotah Doma starejših Rakičan je po zadnjih testiranjih z novim koronavirusom okuženih 58 stanovalcev in 15 zaposlenih, v Domu Kuzma je po petkovem testiranju potrjena okužba še pri 12 stanovalcih in 12 zaposlenih. Z okužbami se spopadajo tudi v Domu Janka Škrabana v Beltincih. Pozitivnih naj bi bilo 24 stanovalcev in več zaposlenih.



STA

V ponedeljek so potrdili 1.084 okužb z novim koronavirusom, testirali pa 4.457 ljudi. Delež pozitivnih je bil tako 24,32 odstotka. V nedeljo je bilo 464 novih okužb, pozitivnih je bilo 22,49 odstotka testov. V ponedeljek je umrlo še 27 ljudi (skupaj že 605), je sporočila vlada. V bolnišnicah se je zdravilo 1171 covid-19 pacientov (dan prej 1143), od tega jih je bilo 196 na intenzivni negi (dan prej 186).Predvidoma malo po 11. uri bo vladna tiskovna konferenca o aktualnem stanju glede epidemije covid-19. Na njej bosta poleg uradnega vladnega govorca za covid-19sodelovala koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravjein vodja covidnega oddelka Splošne bolnišnice Ptuj