Dijaki se vračajo v šole po modelu C, angleška različica virusa se naglo širi

Včeraj je bilo 5822 PCR-testov, potrdili pa so 1019 okužb (17,5 odstotka, kar je nekoliko manj kot dan prej). V bolnišnicah je 511 pacientov, 86 na intenzivni terapiji. V bolnišnicah so umrle štiri osebe.Za ob 10. uri je bila napovedan začetek vladne novinarske konference na temo koronavirusne epidemije. Sodelovala je tudi ministrica, pristojna za izobraževanje,Do 12. marca se podaljšuje odlok o začasnem kolektivnem uresničevanju verske svobode, omejevanje kinematografskih storitev, v večstanovanjskih stavbah so še naprej obvezni razkužilniki za roke, prepoved in omejevanje zbiranja ljudi, športnih programov, o javnem prevozu potnikov in prodajanje vozil neposrednim potrošnikom.8. marca se bo pouk v vseh osnovnih šolah v državi za vse razrede nadaljeval enako kot v tem tednu, torej po modelu B. V šole pa se vračajo tudi vsi srednješolci, po modelu C, je napovedala ministrica Kustec. Kaj pomeni model C? Polovica jih bo v šoli, polovica od doma, dijaki se bodo v šoli izmenjevali tedensko. Šole se bodo same določile, katera polovica bo to.Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki so pouk v šoli obiskovali že doslej, ga bodo tudi v prihodnje v celoti obiskovali v šoli. Enako velja za udeležence izobraževanja odraslih.Dijaški domovi so odprti.Drug teden naj bi pouk potekal nemoteno kljub testiranjem in cepljenjem. Če bodo zapleti, bodo tisti, ki bodo to potrebovaliV karanteni je danes odstotek otrok v državi. V vrtcih po državi je prisotnih 79 odstotkov otrok in 83 odstotkov zaposlenih. V osnovnih šolah 90 odstotkov tako zaposlenih kot učencev. V srednjih šolah je 86 odstotkov dijakov.Pokomentirala je tudi zbiranje mladih, ki so Mariboru zahtevali odprtje šol in sicer je dejala, da gre za mlade odrasle ljudi, za katere verjame, da razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. To je tisti prvi korak v svet odraslosti, je še dodala.​Kar se mature tiče, vse ostane nespremenjeno, pravi Kustečeva. Procesi in priprave nemoteno tečejo dalje. V zvezi z NPZ pa je dejala, da se bodo sestali in sporočili končne dogovore: »Delo je v procesu.«​Že sedaj imamo možnost, da se skupine do 10 študentov v prostorih fakultet družijo, in takoj ko bo epidemiološka slika dovolj dobra in stabilna, bomo odprli vrata še za širše skupine, je pojasnila. Do takrat pa sistem poteka ponekod na daljavo, ponekod pa hibridno.Direktorica NLZOHod začetka leta do 2. marca so pridobili 1636 sekvenc celotnih genomov. Največ pozornosti se namenja angleški, južnoafriški in brazilski različici. V Sloveniji smo do zdaj zabeležili 83 primerov angleške različice virusa (33 potrjenih v sodelovanju z UKC Ljubljana, 49 IMI, eden pa je belgijski primer), na podlagi tedenske analize je zaznati eksponentno rast te različice. Obstaja velika verjetnost, da se bo število primerov angleške različice podvojilo tudi v tem tednu.Južnoafriško različico B1.351 so do zdaj potrdili dva, enega imajo še v potrjevanju. Zabeležili pa smo tudi še druge različice, ki nosijo kritične mutacije. Denimo B1.525, ki jo imenujemo nigerijska, so bili potrjeni trije primeri, eden iz območja Maribora, eden iz jugovzhodne Slovenije, eden iz Kranja.Inšpektorica iz Zdravstvenega inšpektorata RS (ZIRS)je napovedala, da bodo ponovno izvajali poostren nadzor na slovenskih smučiščih. Glede nepravilnosti pri cepljenju in preskakovanju vrst, je dejala, da na podlagi prijav vodijo pet postopkov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnost. Ali cepljenje v nasprotju s strategijo ali nepravočasni vnosi v sistem., Uprava uniformirane policije GPU, je pojasnil, da so od 25. februarja do 3. marca opravili nadzore na 15.603 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, to je šest odstotkov več nadzorov v primerjavi s tednom dni poprej.V skoraj treh četrtinah dogodkov so policisti ljudi opozarjali.​Izrazit dvig izrečenih ukrepov je bilo zaznati minuli vikend, med drugim zaradi dogajanja na Obali, kjer so gibanje zaradi slabših epidemiološki razmer omejili.​Sladič je še pojasnil, da bodo podobne nadzore izvedli tudi ta vikend.Sicer pa je razkril, da so ugotovili okoli 10 primerov prehoda meje s ponarejenim PCR-testov. Sladič pravi, da je to kaznivo dejanje.