Delež okuženih s koronavirusom spet krepko prek pet odstotkov

V torek so ob 1.583 PCR-testih potrdili 85 okužb z novim koronavirusom (5,4 odstotka). Opravljenih je bilo še nekaj manj kot 20 tisoč hitrih testov.



Aktivnih primerov imamo v Sloveniji skupaj s podatki za včeraj 873, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa znaša 41,4 in se je v primerjavi z dnevom prej malenkost zvišala (+0,2 odstotka).



V bolnišnicah je 28 oseb, sedem jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlih, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, ni bilo.

