Delež okužb malenkost manjši: toliko pozitivnih testov so potrdili v četrtek

Kriptovalute in bitcoin – rekordne vrednosti in tečaj – koliko časa še?

Kriptovalute in bitcoin so spet vroča tema. Mnogi pa vseeno menijo, da so ta vlak za dobiček že zamudili. Pa je to res? Razkrivamo vam napovedi vrednosti kriptovalut in bitcoina, hkrati pa vam bomo brezplačno pokazali, kako lahko le v nekaj minutah odprete svoj račun na kriptomenjalnicah in kupite svoje prve kriptovalute.