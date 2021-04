Dele Slovenije pobelilo, napovedujejo težave na primorki (FOTO)

Zaplana. FOTO: bralka Valerija

Prehod Ljubelj. FOTO: Promet.si

Zgornje Jezersko. FOTO: Promet.si

Rakitna. FOTO: Promet.si





Zimske razmere: Prepoved za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Col–Črni Vrh–Godovič in Podnanos–Razdrto.

Za priklopnike in polpriklopnike sta zaprta mejna prehoda Babno Polje in Petrina zaradi zimskih razmer na hrvaški strani.

Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami.

Na avstrijski strani prelaza Ljubelj so obvezne verige. Po napovedih bi snežne padavine največ težav lahko ponovno povzročile na primorski avtocesti.Zimske razmere:

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, saj so dele Slovenije znova zajele snežne padavine. Kot nam je sporočila bralkaiz okolice Vrhnike, je pri njih že zapadlo približno pet centimetrov snega, a še vedno sneži.Cestne kamere razkrivajo, da je pobelilo tudi Igo vas, Jezersko, Rakitno in Ljubelj. Prometnoinformacijski center ob tem opozarja, da je ob snežnih razmerah še vedno obvezna uporaba zimske opreme.Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo čez dan slabele in se počasi umikale proti vzhodu, napoveduje Agencija RS za okolje. Dopoldne bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter prenašal sneg. Meja sneženja bo v notranjosti Slovenije na nadmorski višini okoli 500 metrov, zjutraj ob močnejših padavinah ponekod tudi niže. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih mestih dosegali hitrosti do okoli 100 kilometrov na uro, zaradi tega bo predvsem primorska avtocesta težje prevozna, opozarja agencija za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.