Dele Slovenije pobelilo: poglejte, kje je zapadlo največ snega (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, saj je v petek zvečer in v noči na soboto dele Slovenije pobelil sneg. Na Voglu ga je zapadlo kar 20 centimetrov, v Vojskem okoli 13, v Ljubljani in Postojni pa le centimeter. Višina snežne odeje je najvišja na Gorenjskem, je razvidno iz podatkov Agencije RS za okolje (Arso).

Trenutna višina snežne odeje po Sloveniji. FOTO: Arso

Na spodnjih fotografijah si oglejte, kje je zapadlo največ snega.

Sneg v Kostelu. FOTO: Promet.si

Logatec. FOTO: Promet.si

Mangart. FOTO: Promet.si

Reteče. FOTO: Promet.si

Hladno bo, pihal bo močan veter

Danes bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo mogoča kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo pihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 °C.

Jutri bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo hladno in vetrovno. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do –5, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 °C.