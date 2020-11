Dele Slovenije pobelilo, ni še konec padavin

Nekatere višjeležeče predele na severu države je pobelil sneg. Snežna odeja na Kredarici se je med današnjimi padavinami odebelila za 20 centimetrov. Zvečer pa se bo meja sneženja na Kočevskem in Notranjskem spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).



Ponoči bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, pričelo se bo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo v drugem delu noči že slabela. Ponoči bodo padavine od severozahoda slabele in ponehale.



V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Tudi drugod se bo delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Sprememba prihaja v petek V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva.



V petek bo Alpe prešla oslabljena vremenska fronta, nato pa bodo v višinah do konca obdobja prevladovali severni do severozahodni vetrovi. Prehodno se bo pooblačilo, občasno bo tudi rahlo deževalo. Od sobote do srede kaže na suho, a hladnejše vreme. Jutranje temperature bodo večinoma malo pod ničlo, popoldanske pa med 5 in 10 stopinj Celzija.