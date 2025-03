Delavnica društva kmečkih žena: Kruha ne naredi moka, ampak roka (FOTO)

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk že tri desetletja stavijo na star slovenski pregovor, da kruha ne naredi moka, ampak roka. Vsa leta se tudi izobražujejo na predavanjih, pa tudi kuharskih tečajih. Še posebej jim je v spominu peka kruha pri Papeževih na Cviblju pri Žužemberku.

Članice žužemberškega društva kmečkih žena se redno sestajajo in izobražujejo.

Ob peki v veliki krušni peči na drva v prijetni kmečki izbi je več kot dvajset članic prisluhnilo modrosti in znanju gospodinje Zalke Papež ter Olge Vene iz Sevnice, ki je izvedla delavnico celotnega postopka od kurjenja peči in priprave testa do najmanjših podrobnosti peke. Dandanes so krušne lončene peči iz prelepih glinenih pečnic po večini nadomestile moderne peči ter štedilniki, pa tudi jedilnik in prehranske navade so se v zadnjih letih močno spremenili.

Domače in tuje

»Zaradi velikega zanimanja članic, med njimi je tudi veliko mladih, so bili prostori šolske kuhinje premajhni, kar je bil lep obet za letošnjo razstavo,« je dejala predsednica društva Tadeja Lavrič in dodala, da na tečaju poleg domačih krušnih dobrot in jedi preizkušajo nove recepte in jedi, ki so prišle od drugod. Štirideset tečajnic, med njimi so bili tudi najstarejša udeleženka in članica društva Anica Zalašček, najmlajša Žanin Hrovat ter edini moški predstavnik Bojan Simončič, so se razdelile v več skupin. Da je delo lažje potekalo, pa je podrobna navodila podala dolgoletna mentorica Valerija Poreber, ki je poleg šolskih kuharic skrbela, da so bile vse jedi pravočasno pripravljene za pokušnjo. Za predjed so pripravile klasični in veganski tatarski biftek, po mehiški koruzni in kitajski kisli pekoči juhi je sledila glavna jed z ajdovimi štruklji in skuto, štefani pečenko, ajdovim kruhom z orehi, tajsko jedjo pad thai, vse skupaj pa so zaokrožili s sladico, jabolčno pito.

Vsem nam je skupno, da pečemo, ustvarjamo z ljubeznijo.

»Ker sem sladkosneda, sem sodelovala pri pripravi jabolčne pite. Pri delu sem imela pomoč prikupne Rebeke, prijazne Andreje in mami Katje. Prinesla sem vse potrebne sestavine in z velikim zanimanjem tudi sodelovala pri pripravi. Na samem tečaju sem se naučila veliko novega, pridobila koristne nasvete ter se družila s prijetnimi ljudmi,« je povedala Žanin, najmlajša tečajnica, učenka 4. razreda OŠ Žužemberk.

Zakladnica dediščine

Društvo je pred dnevi pripravilo tudi tradicionalno, 29. razstavo suhokrajinskih dobrot. Na njej so prikazali bogato kulinarično in kulturno dediščino, ki jo prenašajo iz roda v rod, izdelke otrok iz vrtca Sonček, vina Društva vinogradnikov Suha krajina in medene izdelke čebelarjev z Dvora. »Za razstavo je potrebno veliko dobre volje in želje, da nam uspe. Pohvala nam dobro dene, čeprav ne hlepimo po tem. To je tudi naše hotenje in hrepenenje po takih stvaritvah, lahko bi rekli, da je to naše poslanstvo. Vsem nam je skupno, da pečemo, ustvarjamo z ljubeznijo,« je ob odprtju dejala Lavričeva. Razstavljeni krušni izdelki in druge dobrote, ročna dela ter izdelki domače obrti so nosili tudi vzgojno sporočilo potrpežljive vztrajnosti ter dela suhokrajinskih žena. O življenju in dogodkih iz preteklosti v povezavi z današnjim načinom življenja, ki so pomemben kamenček v mozaiku seznanjanja z bogato zakladnico suhokrajinske kulturne in kulinarične dediščine, sta spregovorila tudi žužemberški župan Jože Papež in častna gostja, poslanka Anja Bah Žibert.

29. razstavo so že pripravili.

Razstavo so obogatili s priložnostnim kulturnim programom žužemberški četrtošolci z mentoricama Alenko Pavlin in Andrejo Kocijančič, recitacijo avtorske pesmi domače pesnice Silve Mohorčič in z vezno besedo Neje Pečar.

Andreja Malnar iz Drašče vasi je razstavila številne unikatne izdelke iz slame in drugih materialov.

Razstava je del poslanstva in potrditev njihove potrpežljivosti ter vztrajnosti.

Takratna predsednica Slavka Legan, Francka Murn, Veronika Gorenčič in Silva Vene iz Sevnice, prava mojstrica izdelave okraskov prazničnega kruha, na delavnici pri Papeževih leta 2003 FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Zadovoljni obrazi članic z Zalko Papež (s hlebcem kruha) ob veliki krušni peči Papeževih na Cviblju pred 32 leti